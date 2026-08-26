Difesa, pronto il piano dell'Italia: 8 miliardi utilizzati dal programma europeo Safe

Il piano è pronto, l'Italia ha già scritto all'Europa. Roma userà circa 8 miliardi dei 14,9 messi a disposizione dal programma Safe, il progetto che finanzia con prestiti agevolati gli investimenti nella difesa comune e a favore singoli Stati. Tra le spese ammesse: sistemi di difesa aerea, artiglieria, droni, cybersicurezza, mobilità militare.