Dieci anni di RadioMediaset, il gruppo è sempre più leader del settore in Italia

RadioMediaset compie dieci anni e celebra il traguardo come leader della radio italiana. A dirlo sono i dati Audiario del secondo trimestre del 2026: il gruppo radiofonico di Mediaset resta saldamente al primo posto in Italia raggiungendo oltre il 20% di share nel quarto d'ora medio e quasi il 50% degli ascoltatori nel giorno medio. "RadioMediaset è nata dieci anni fa con l'obiettivo di costruire un grande gruppo radiofonico - dichiara Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset - Oggi è un tassello fondamentale del nostro sistema crossmediale ed è la realtà leader del settore in Italia".