Speciale Guerra Ucraina
Guerra in Ucraina

Un drone ucraino riprende la devastazione di un villaggio vicino a Kharkiv

DISTRUZIONE VILLAGGIO UCRAINO - sito SRV

10 Mag 2026 - 15:21
00:24 
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