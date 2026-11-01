Al largo dell'Ecuador

Devastanti inondazioni nelle Isole Galapagos, almeno 1 morto

Sono 2 le persone a oggi disperse e oltre 80 quelle evacuate

01 Nov 2026 - 09:52
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