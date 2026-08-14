Deraglia un treno nel Sud-Est dell'Inghilterra, diversi feriti

Venti persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale, due delle quali in gravi condizioni, dopo che un treno pendolare molto affollato è deragliato vicino alla città di Lewes, nel sud-est dell'Inghilterra, secondo quanto riferito dai servizi di emergenza. Circa 150 passeggeri si trovavano a bordo del treno proveniente da Londra quando nel pomeriggio di giovedì 13 agosto è deragliato, ha dichiarato il servizio di ambulanze. Le immagini provenienti dal luogo dell'incidente nell'East Sussex mostravano almeno tre vagoni ribaltati e paramedici sul posto. La causa dell'incidente al momento non è nota. Il deragliamento ha coinvolto un treno della Southern Rail, che collega le aree a sud di Londra con la capitale britannica.