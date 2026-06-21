Deputato 5 Stelle pubblica una foto fake di Trump e Meloni: l'indignazione della politica

"La foto supplicata"... anche se l'aggettivo giusto sarebbe stato "falsificata". Sì, perché l'immagine postata su Facebook dal deputato del Movimento 5 stelle Marco Pellegrini - che ritrae Meloni accanto a Trump - non è altro che un fake realizzato con l'intelligenza artificiale per colpire la Presidente del Consiglio, che ha generato non poche polemiche. Pellegrini riprende la foto da uno dei tanti profili social, dimenticando di informare gli utenti dell'alterazione e, a corredo di questa foto mai scattata, aggiunge pure una serie di commenti al vetriolo contro la Premier. Immediate le reazioni del mondo politico, con Fratelli d'Italia in primis che invoca l'intervento della magistratura e ne chiede le dimissioni dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ndr) di cui è membro. E, come se non bastasse, grazie ai recenti aggiornamenti del nostro codice, potrebbe scaturirne anche un'appendice giudiziaria: la diffusione di immagini ingannevoli alterate con l'intelligenza artificiale, prevede infatti pene fino a cinque anni di reclusione.