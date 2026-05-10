Speciale Il delitto di Garlasco
il lavoro di scienziati e ingegneri

Garlasco, un avatar in 3D per ricostruire il delitto

Secondo i consulenti della Procura di Pavia, c'è compatibilità tra i piedi di Sempio e l'impronta 33 della sua mano destra sul muro

di Alessio Campana
10 Mag 2026 - 19:22
01:07 
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