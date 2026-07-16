Delitto della giornalista Caruana Galizia, i killer accusano due ex vertici del governo maltese

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa con un'autobomba il 16 ottobre 2017. I fratelli George e Alfred Degiorgio, già condannati per aver eseguito materialmente l'attentato, hanno indicato l'ex ministro dell'Economia Chris Cardona e l'ex capo di gabinetto del premier Joseph Muscat, Keith Schembri, come presunti coinvolti nella pianificazione del delitto. Le accuse sono emerse durante il processo all'imprenditore Yorgen Fenech, ritenuto il presunto mandante dell'omicidio. Cardona, Schembri e l'avvocato David Gatt, anch'egli chiamato in causa, hanno respinto ogni addebito, mentre la famiglia della giornalista continua a chiedere piena verità e giustizia.