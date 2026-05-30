I FESTEGGIAMENTI DEI TIFOSI

Delirio a Parigi per il Psg: assaltati semafori e fontane, sparati razzi

La capitale francese, come un anno fa, torna nel caos per la vittoria della Champions League della squadra di Luis Enrique

30 Mag 2026 - 23:51
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