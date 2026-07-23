Dopo i recenti avvenimenti

Morti in piscina, Il ministro Musumeci a Tgcom24: "Il Ddl punta a neutralizzare ogni rischio"

Nel Disegno di legge 30 articoli che consentono di avere una cornice omogenea in tutte le piscine d'Italia

23 Lug 2026 - 13:07
05:37 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
piscine