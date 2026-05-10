Decreto flussi, Uil: "Solo una minima parte ottiene contratti di lavoro"

Il fatto è che sul fronte dell'ingresso regolare degli immigrati nel nostro paese, solo una piccola quota si traduce in contratti di lavoro. Lo denuncia la Uil, ufficio immigrazione, che ha confrontato i dati degli ultimi due anni. Un paio di cifre: nel 2025, rispetto alle 181.000 quote autorizzate sono poco piu' di 13.000 i contratti e i permessi di soggiorno in via di rilascio. Ancora più chiaro: solo 8 lavoratori su 100, fra coloro che hanno diritto a entrare in Italia, hanno completato, a dicembre scorso, l'iter per giungere a un contratto e a un permesso di soggiorno regolari.