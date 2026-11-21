"Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Questo non è giusto, non è da Paese civile. Purtroppo De Gennaro non è l'unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali", ha detto Tajani. "Ho espresso le mie condoglianze alla famiglia, ho telefonato al fratello, generale De Gennaro, comandante della guardia di finanza. Dobbiamo soltanto rivolgere una preghiera perché possa riposare in pace. E poi la giustizia vera, non quella emessa attraverso facili decisioni, possa fare il suo corso", ha concluso.