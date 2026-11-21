Giorgia Meloni si dice profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro. Ed esprime il suo cordoglio a tutti i familiari in questo momento di dolore. Da Palazzo Chigi arrivano anche le parole del sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Mantovano: "Sono sconvolto per la morte di un servitore dello Stato di cui ho ammirato le doti". "Piangiamo un grande funzionario dello Stato", dichiara il ministro dell'Interno Piantedosi. È il presidente del Senato a introdurre il tema importante delle garanzie per gli indagati: "Si è innocenti fino a prova contraria", sottolinea La Russa. E il ministro degli Esteri Tajani mette in guardia: "In un Paese civile i processi si fanno in tribunale, non fuori". "Vittima di un massacro mediatico giudiziario", aggiunge Matteo Salvini. Pier Ferdinando Casini invita gli uomini delle istituzioni a riflettere: "Oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi". Netto Calenda: "È stato un servitore della patria, tradito dalle istituzioni che ha servito". Interviene anche il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, che accusa la procura di Caltanisetta: "A mio avviso - dice - sono responsabili di istigazione al suicidio".