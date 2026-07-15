Ddl sicurezza, Meloni: "Con questo provvedimento mettiamo fine a tante ingiustizie"

"Finora in Italia abbiamo assistito al paradosso che offende il senso della giustizia. Cittadini onesti, condannati a risarcire, anche con somme molto elevate, con il rischio di perdere il frutto del lavoro di una vita intera, i delinquenti che hanno tentato di rapinarli, perché si sono difesi e perché hanno difeso la propria famiglia. Con questo provvedimento noi mettiamo fine a questa ingiustizia" commenta così Giorgia Meloni le misure del nuovo pacchetto sicurezza. Una risposta netta contro la violenza delle baby gang e gli episodi di malamovida. Il disegno di legge introduce un insieme di norme ribattezzate 'anti-maranza', che seguono quelle dello scorso febbraio.