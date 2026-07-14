Ddl sicurezza, il governo studia la stretta anti-maranza

Il governo studia un'ulteriore stretta anti-maranza. Torna in Consiglio dei ministri il ddl sicurezza con alcune limature con una riunione tecnica prima del varo definitivo. Tra le ipotesi allo studio la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il decreto preventivo. Inoltre, tra le norme introdotte con il provvedimento, anche una particolare attenzione a baby gang e coltelli detenuti senza validi motivi. Il governo Meloni, tuttavia, deve fare i conti con il nodo degli organici, che vanno rafforzati: il ministero dell'Interno ha annunciato l'assunzione di altri 3mila poliziotti.