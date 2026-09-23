Dopo l'ok definitivo dell'aula del Senato

Ddl nucleare, Pichetto Fratin: "Una giornata storica per l'Italia"

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: "Renderà il Paese indipendente e sicuro"

23 Set 2026 - 18:38
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