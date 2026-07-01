Ddl caccia, Brambilla: "Ho votato contro e ho ricevuto minacce, intimidazioni e insulti sessisti"

La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla ha votato contro il Ddl caccia, all'esame della Commissione Agricoltura alla Camera. "A seguito del mio annuncio di voto contrario e del fatto che questa mattina ho esercitato questo mandato parlamentare sono stata coperta in tutti i miei social di minacce, intimidazioni, pesanti insulti sessisti, minacce alla mia sicurezza, alla mia integrità fisica e questo è inaccettabile. Tutto questo proveniente dal mondo dei cacciatori. Sto denunciando una per una queste persone. Non mi fermeranno", ha dichiarato Brambilla ai microfoni di Tgcom24.