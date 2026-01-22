Davos, Trump: "Il Board ha già organizzato la ricostruzione di Gaza, sarà un successo"
Dopo la firma dello statuto del Board of Peace, il presidente americano ha parlato della situazione a Gaza e degli sforzi fatti dagli Usa e non solo
"Il consiglio di sicurezza dell'Onu ha ben idea di cosa facciamo", parte con questa sottolineatura importante il discorso di Donald Trump dopo la firma del Board of Peace. Parlando della situazione a Gaza, il tycoon ha ricordato che gli Usa stano "consegnando gli aiuti umanitari a livello record e voglio ringraziare tutti quei Paesi che sono qui e che, oltre all'America, hanno inviato aiuti. Anche sotto forma di denaro, per acquistare alimenti. Non sentiamo più storie di gente che muore di fame".
In più, Trump ha parlato anche dell'importante lavoro svolto riguardo la liberazione degli ostaggi: "Abbiamo consentito la liberazione di tutti e venti gli ostaggi. Li abbiamo riportati a casa nonostante le difficoltà. È un lavoro difficile e ne sono molto orgoglioso. Hamas adesso deve restituire anche l'ultimissimo ostaggio. Poi procederemo alla smilitarizzazione di Gaza e, al momento opportuno, avvieremo una meravigliosa ricostruzione. Il comitato ha già organizzato il piano per ricominciare e sarà bellissimo vedere che cosa accadrà".