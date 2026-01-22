Davos, Trump: "Il Board ha già organizzato la ricostruzione di Gaza, sarà un successo"

In più, Trump ha parlato anche dell'importante lavoro svolto riguardo la liberazione degli ostaggi: "Abbiamo consentito la liberazione di tutti e venti gli ostaggi. Li abbiamo riportati a casa nonostante le difficoltà. È un lavoro difficile e ne sono molto orgoglioso. Hamas adesso deve restituire anche l'ultimissimo ostaggio. Poi procederemo alla smilitarizzazione di Gaza e, al momento opportuno, avvieremo una meravigliosa ricostruzione. Il comitato ha già organizzato il piano per ricominciare e sarà bellissimo vedere che cosa accadrà".