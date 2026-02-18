Davide Ippolito (fondatore de "ilNewyorkese") a Tgcom24: "L'Italia gode di ottima reputazione negli Usa"

"La comunità italiana che vive qui negli Stati Uniti è una comunità ricca. L'Italia, negli Usa, ode di ottima reputazione". A dirlo, nell'intervista a Tgcom24, è Davide Ippolito, fondatore del mensile "ilNewyorkese", giornale di riferimento degli italiani a New York. "Oggi avere il passaporto italiano è uno status - continua Ippolito -. Il nostro rapporto con gli Usa vive un momento teso, ma per questioni comunicative. Chi vive qui negli Stati Uniti vede che il sogno americano è più vivo che mai".