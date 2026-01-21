David Beckham: "I miei figli hanno fatto degli errori, ma è così che imparano"

Dopo il lungo post social con cui Brooklyn Beckham ha attaccato i genitori David e Victoria per le interferenze nel suo matrimonio con Nicola Peltz, l'ex stella inglese rompe il silenzio e risponde alle accuse: "I miei figli hanno fatto degli errori. Ma ai figli è concesso sbagliare, è così che imparano". Beckham parla anche dell'uso dei social: "Ne ho sempre parlato, nel bene e nel male. Bisogna usarli per le giuste ragioni". Un richiamo implicito al modo in cui il figlio Brooklyn ha scelto di rendere pubbliche le tensioni familiari, trasformando una vicenda privata in un caso mediatico.