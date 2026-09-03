L'allarme degli 007

Danimarca: "La Russia pianifica sabotaggi a nostre industrie"

Le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca

di Luca Pesante
03 Set 2026 - 13:05
01:29 
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