Danimarca, hackerata l'anagrafe nazionale: rubati i dati di nove milioni di cittadini
L'hacker voleva solo dimostrare lo scarso livello di sicurezza dell'istituto pubblico, che aveva concesso permessi di entrata ad aziende esterne per la gestione dell'archiviodi Leonardo Mochi
Più facile di così non poteva essere. In Danimarca un hacker è riuscito a rubare i dati anagrafici di quasi 9 milioni di persone usando una delle password più banali al mondo: la sequenza di numeri dall'1 al 6. Ad essere "bucato" è stato il database del registro nazionale dei residenti, che contiene i codici identificativi dei cittadini necessari per accedere, ad esempio, al fascicolo sanitario o per aprire un conto in banca. Informazioni preziose che i malintenzionati possono usare per organizzare diversi tipi di truffe.