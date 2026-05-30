Danimarca, ritrovata sulla spiaggia la carcassa della balena Timmy

Si è conclusa su una spiaggia della Danimarca la triste storia di Timmy, la megattera che per settimane aveva attirato l'attenzione di media e soccorritori dopo essersi smarrita nel Mar Baltico. Il cetaceo era stato avvistato a marzo e aveva trascorso gli ultimi giorni nelle acque basse attorno all'isola di Anholt, dove è morto il 14 maggio.La carcassa sarà ora sottoposta ad accertamenti per stabilire le cause della morte. La storia di Timmy aveva mobilitato esperti e volontari di fauna marina in diversi Paesi del Nord Europa.