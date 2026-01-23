Dalle macerie ai grattacieli, il piano per far diventare Gaza la nuova Dubai
Jared Kushner, genero di Donald Trump, ha illustrato l'ambizioso piano dal palco di Davosdi Isabella Josca
Dalle macerie allo skyline di vetro e acciaio in soli 3 anni. Il piano illustrato da Jared Kushner a Davos disegna una Striscia di Gaza irriconoscibile: grattacieli sul mare, quartieri hi-tech, resort e affari globali. Il genero di Trump promette che nella zona il reddito pro capite arriverà presto a 13 mila dollari all'anno. Si parte da Rafah, città rasa al suolo dagli israeliani. Una rinascita miliardaria in stile Dubai.