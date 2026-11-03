NEL DISTRETTO DI HUZHONG

Dalla "città più fredda" della Cina arrivano incantevoli paesaggi di brina

Temperatura a -28 gradi nella prefettura di Daxing'anling, provincia di Heilongjiang

03 Nov 2026 - 13:37
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