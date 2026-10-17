Dall'Ue via libera al Decreto bollette per l'Italia

La premier Giorgia Meloni incassa il via libera della Commissione europea al decreto bollette. Il governo punta cosi ad abbassare i prezzi di circa il 25%. La premier rivendica il risultato, al termine di un negoziato lungo e complesso. Resta, invece, aperta la partita sugli Ets. Legata al costo dell'energia, anche la richiesta di flessibilità avanzata da Roma per fare fronte alla fiammata dell'inflazione. Si apre, dunque, anche questo spiraglio al termine del consiglio europeo, particolarmente complesso e articolato. Palazzo Chigi, dicevamo, chiede più tempo per gli Ets, un punto cruciale, che vede coinvolti anche i combustibili per edifici e trasporti. Sul tavolo anche il nodo migranti.

