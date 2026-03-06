DOPO L'ATTACCO IRANIANO

Dall'Italia uno scudo per Cipro: navi a difesa dell'isola

I mezzi serviranno a intercettare eventuali droni e a favorire operazioni di evacuazione

di Alessandra Chertizza
06 Mar 2026 - 14:55
01:30 
videovideo

L'Italia è pronta a inviare, a protezione di Cipro, una nave da sbarco anfibio per eventuali operazioni di evacuazione, un cacciatorpediniere e una fregata classe Fremm - probabilmente la Schergat, attualmente impegnata nelle operazioni Mediterraneo Sicuro - in grado di intercettare e neutralizzare droni a 200 chilometri di distanza. Possibile anche il dispiegamento della portaerei Cavour.

iran
cipro