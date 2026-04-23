Dall'Iran una guerra anti-Trump anche a colpi di meme

Donald Trump attende impaziente che la delegazione iraniana si presenti al tavolo delle trattive. Sbuffa, scruta il telefono, ma degli interlocutori nessuna traccia. E' l'ultimo video virale che mette alla berlina il presidente americano, prodotto e diffuso dal nemico Iran. Teheran sta mettendo in difficoltà la superpotenza americana con la sua guerra asimmetrica: non solo droni o barchini nello stretto di Hormuz, ma anche meme satirici generati con l’Intelligenza artificiale. Quelli che utilizzano lo stile Lego per prendere in giro il tycoon e le sue manie, come quella di paragonarsi a Gesù, stanno spopolando sul web e riescono, grazie a semplicità del messaggio e qualità di fattura, a sdoganare anche in occidente la propaganda iraniana. A realizzarli sarebbero i membri del collettivo Explosive Media, nato nel 2025 come canale Youtube in cui un giovane iraniano commentava la politica. Il gruppo sostiene di non essere associato al regime, ma le posizioni espresse nei post e l'accesso a Internet in un Paese che è virtualmente tagliato fuori dalla rete globale, sembrano suggerire il contrario. La Casa Bianca ha risposto con la diffusione di post che combinano filmati di guerra con spezzoni di videogiochi e musica che si rivolgono a una cerchia ristretta di fedeli follower. I video iraniani, forti di ironia e facilità di comprensione, riescono però a raggiungere un pubblico molto più ampio. Almeno per ora sembrano i vincitori della guerra sui social.