Dall'Iran al referendum: l'intervista del Tg5 a Meloni
"Dal premier appello ai cittadini spiegando perché dovrebbero recarsi alle urne. "Il tema riguarda gli italiani, tutti, ogni giorno perché i giudici decidono su moltissime cose. La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali per governare lo Stato"
Giorgia Meloni si dice "preoccupata dal contesto generale" del conflitto in Iran e da uno scontro che in poche ore si è esteso fino a Cipro, paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea.