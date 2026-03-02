IL PUNTO Dall'Iran al referendum: l'intervista del Tg5 a Meloni

"Dal premier appello ai cittadini spiegando perché dovrebbero recarsi alle urne. "Il tema riguarda gli italiani, tutti, ogni giorno perché i giudici decidono su moltissime cose. La giustizia è uno dei tre poteri fondamentali per governare lo Stato"