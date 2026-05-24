Il festival dei grandi temi

Dal palco di Cannes i messaggi contro la guerra

A Cannes la palma d'oro"al regista rumeno Cristian Mungiu ed è la sua seconda volta

di Maria Vittoria Cora'
24 Mag 2026 - 12:38
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