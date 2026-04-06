Dal mare alla montagna, è una Pasquetta all'insegna del sole in tutta Italia

Pasquetta 2026 è un'anticipazione dell'estate. Splende il sole da nord a sud con le temperature che arriveranno anche a 26-27 gradi nelle aree prealpine: affollate sia le montagne che le spiagge, particolarmente gettonate dai turisti stranieri le città d'arte. Nel pomeriggio i primi rientri: traffico da bollino rosso su tutta la rete autostradale. Attese code e rallentamenti.