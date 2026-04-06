Dal mare alla montagna, è una Pasquetta all'insegna del sole in tutta Italia
Secondo Coldiretti, circa 21 milioni di italiani trascorreranno il Lunedì dell'Angelo all'aria aperta. Bel tempo su tutta la penisoladi Matteo Pedrazzoli
Pasquetta 2026 è un'anticipazione dell'estate. Splende il sole da nord a sud con le temperature che arriveranno anche a 26-27 gradi nelle aree prealpine: affollate sia le montagne che le spiagge, particolarmente gettonate dai turisti stranieri le città d'arte. Nel pomeriggio i primi rientri: traffico da bollino rosso su tutta la rete autostradale. Attese code e rallentamenti.