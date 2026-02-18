Dal lutto per la madre alla fragilità maschile, il principe William a cuore aperto
Il futuro re si confessa alla Bbc. Nessuna parola sull'ex principe Andrea""di Viviana Guglielmi
Dal lutto privato all'impegno pubblico: il principe William torna a parlare di salute mentale in un'intervista alla Bbc, raccontando un percorso personale segnato dal dolore e dalla consapevolezza. Il futuro re racconta di come ha elaborato la perdita della madre e cercato di scardinare lo stigma che ancora circonda la fragilità maschile.