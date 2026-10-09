Dal caro carburanti al peso degli interessi sul debito, tutte le difficoltà del trasporto aereo

L’aumento del costo del carburante e il peso degli interessi sul debito mettono in difficoltà il settore del trasporto aereo. Oltre al costo del jet fuel, che è aumentato del 50% dall'inizio del conflitto in Iran, bisogna ritornare anche ai tempi della pandemia quando molte società hanno accumulato debiti per mantenere operative le proprie attività e i tassi d’interesse rendono più oneroso il rimborso dei prestiti. Tutti costi che si rifletteranno sul prezzo dei biglietti e di conseguenza sul mercato del turismo. Il futuro del trasporto aereo dipenderà quindi non soltanto dalla domanda di viaggi, ma anche dall’andamento dei prezzi dell’energia e dei tassi d’interesse.