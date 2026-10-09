Prezzo del jet fuel in continua crescita

Dal caro carburanti al peso degli interessi sul debito, tutte le difficoltà del trasporto aereo

Tutti costi che si rifletteranno sul prezzo dei biglietti e di conseguenza sul mercato del turismo

di Stefania Scordio
09 Ott 2026 - 19:27
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L’aumento del costo del carburante e il peso degli interessi sul debito mettono in difficoltà il settore del trasporto aereo. Oltre al costo del jet fuel, che è aumentato del 50% dall'inizio del conflitto in Iran, bisogna ritornare anche ai tempi della pandemia quando molte società hanno accumulato debiti per mantenere operative le proprie attività e i tassi d’interesse rendono più oneroso il rimborso dei prestiti. Tutti costi che si rifletteranno sul prezzo dei biglietti e di conseguenza sul mercato del turismo. Il futuro del trasporto aereo dipenderà quindi non soltanto dalla domanda di viaggi, ma anche dall’andamento dei prezzi dell’energia e dei tassi d’interesse.

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