Dal Bahrein agli Emirati, contrattacco dell'Iran su vasta scala

Le strade e i marciapiedi di Manama, capitale del Bahrein, sono coperte di detriti dopo l'ennesimo attacco iraniano a un grattacielo. Anche Dubai è nel mirino dei pasdaran dal primo giorno di conflitto: colpiti i simboli del lusso e dello svago, anche nelle ultime ore. Ad Adu Dhabi, un caccia dell'aviazione ha intercettato un drone appena entrato nei radar emiratini.