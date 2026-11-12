Da transatlantico a barriera corallina: lo spettacolare affondamento di una gigantesca nave in Florida

L'evento, descritto dalle autorità come un affondamento controllato, è un progetto da 13,5 milioni di dollari pianificato da tempo, volto ad attirare un maggior numero di subacquei e appassionati di pesca, creando al contempo un habitat per tonni, marlin e pesci spada. Per l'inabissamento gli equipaggi hanno riempito d'acqua i 128 serbatoi di carburante e messo lubrificante a bordo della nave, in modo che potesse adagiarsi in modo uniforme sul fondale oceanico. Il processo ha richiesto più tempo del previsto. Gli addetti hanno dunque rimosso i tappi dallo scafo, permettendo alla nave di riempirsi d'acqua senza ricorrere a esplosivi.