Da transatlantico a barriera corallina: lo spettacolare affondamento di una gigantesca nave in Florida
Lo SS United States, il transatlantico più lungo del Titanic, diventerà la più grande barriera corallina artificiale al mondo
Il transatlantico più veloce del mondo, capace in passato di attraversare l'Oceano Atlantico in meno di quattro giorni, è stato affondato nel giro di cinque ore per diventare un reef artificiale. I responsabili del SS United States, il transatlantico varato nel 1951 e più lungo del Titanic, hanno raggiunto un accordo per trasformare la nave in quella che si prevede diventerà la più grande barriera corallina artificiale al mondo, al largo della costa della contea di Okaloosa, in Florida.
L'evento, descritto dalle autorità come un affondamento controllato, è un progetto da 13,5 milioni di dollari pianificato da tempo, volto ad attirare un maggior numero di subacquei e appassionati di pesca, creando al contempo un habitat per tonni, marlin e pesci spada. Per l'inabissamento gli equipaggi hanno riempito d'acqua i 128 serbatoi di carburante e messo lubrificante a bordo della nave, in modo che potesse adagiarsi in modo uniforme sul fondale oceanico. Il processo ha richiesto più tempo del previsto. Gli addetti hanno dunque rimosso i tappi dallo scafo, permettendo alla nave di riempirsi d'acqua senza ricorrere a esplosivi.