Da Rovigo alla Puglia, continua la misteriosa invasione di dischetti di plastica sulle spiagge dell'Adriatico

Allarme nel Mar Adriatico per una bizzarra invasione di dischetti di plastica nera che prosegue ormai da tempo. I misteriosi oggetti sono comparsi principalmente sulle spiagge polesane, con recenti segnalazioni di episodi simili che però arrivano anche dalla costa romagnola e dalla Puglia. Il fenomeno non è ancora risolto, ma anzi continua a estendersi lungo tutto il litorale: nessuno sa però cosa siano e nemmeno da dove provengano questi dischetti, che però continuano a invadere l'intera costa adriatica. I dischetti non sarebbero pericolosi per l'uomo, ma per il delicato equilibrio marino decisamente sì.