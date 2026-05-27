Da Parigi a Bratislava: fotografie dall'Europa rovente
Le temperature eccezionali hanno già provocato 11 morti in tutto il Continente. L'Afa sta mettendo sotto pressione le città e i servizi pubblicidi Viviana Guglielmi
Fine maggio rovente in Europa: 11 i morti per l’ondata di caldo che sta colpendo il continente con temperature eccezionali. Dalla Francia al Regno Unito, passando per Germania, Spagna e Slovacchia, l’afa sta mettendo sotto pressione città e servizi pubblici, mentre aumentano gli allarmi per la salute e l’inquinamento.