Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Cambio di vita

Da imprenditore a mago delle bolle, la storia di Daniele Caliari

Tra lo stupore di amici e conoscenti ha venduto l'attività e si è trasformato in un artista delle bolle di sapone e oggi si esibisce in tutta Italia

di Gaia Padovan
10 Gen 2026 - 21:46
01:27 

Era un imprenditore di successo, proprietario di un'agenzia immobiliare e lavorava 12 ore al giorno vendendo case e multiproprietà, poi la decisione radicale e la grande svolta. Così Daniele Caliari, solare 44enne di Colognola ai Colli, piccolo paesino nel veronese, ha deciso di diventare un "bubble artist", un mago delle bolle. "Ero stressato e i soldi non bastano nella vita" ci racconta, ora a renderlo felice sono i sorrisi delle persone grandi e piccini.

video tg
verona