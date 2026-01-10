Da imprenditore a mago delle bolle, la storia di Daniele Caliari

Era un imprenditore di successo, proprietario di un'agenzia immobiliare e lavorava 12 ore al giorno vendendo case e multiproprietà, poi la decisione radicale e la grande svolta. Così Daniele Caliari, solare 44enne di Colognola ai Colli, piccolo paesino nel veronese, ha deciso di diventare un "bubble artist", un mago delle bolle. "Ero stressato e i soldi non bastano nella vita" ci racconta, ora a renderlo felice sono i sorrisi delle persone grandi e piccini.