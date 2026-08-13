Da Di Caprio a Harry Potter, quando le proteste diventano... bestiali

Proteste... bestiali. Leonardo Di Caprio, strenuo difensore dell'ambiente, blocca la costruzione di un'infrastruttura elettrica transnazionale al confine tra il Cile e l'Argentina. L'obiettivo? Salvaguardare una specie di rana a rischio grazie agli appelli social. In Inghilterra, invece, si va oltre: i fan di Harry Potter hanno fatto deviare un maxi progetto da 500 milioni di sterline per la posa di un cavo sottomarino, colpevole di disturbare la tomba di Dobby, l'elfo del maghetto. E dopo le proteste di migliaia di affezionati, il tracciato è stato cambiato.