IDENTITA' MILANO 2026

Da "Contraste" regna la sorpresa

Matias Perdomo e Simon Press, chef del ristorante "Contraste" di Milano, ospiti di Tgcom24 a Identità Milano 2026

08 Giu 2026 - 19:04
06:20 
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