Azimut D'Ettorre: come cambia la consulenza per famiglie e imprese

Matteo D'Ettorre, CEO di Azimut Financial Insurance e Strategic Director di Azimut CM, evidenzia come la consulenza sia oggi orientata a una gestione più ampia del patrimonio, dal passaggio generazionale alla protezione degli asset e ai mercati privati, per rispondere alle complesse esigenze di famiglie e imprese. In un mondo sovraccarico di informazioni rapide, il consulente finanziario è ancora di più un punto di riferimento essenziale per mitigare le decisioni emotive dei clienti.