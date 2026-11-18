Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di un'informativa alla Camera, ha espresso le proprie considerazioni in merito agli allarmi bomba ricevuti via email da migliaia di scuole e da centinaia di aeroporti in tutta Italia nell'ultimo periodo. "La guerra cognitiva può moltiplicare gli effetti di ogni altra azione ostile. Può trasformare un'azione circoscritta come una mail in uno strumento per destabilizzare un'intera società. E chi attacca sul piano cognitivo non ha costi, mentre a chi li subisce costa moltissimo".