Cyberattacchi, Tajani: "Serve coordinamento tra Paesi liberali e democratici dell'Ue"

"Non si vince la battaglia in difesa della democrazia se non con un forte coordinamento tra tutti i Paesi liberali e democratici dell'Unione europea, ma anche che fanno parte del mondo libero. Serve un impegno forte per dare un segnale chiaro e per rafforzare anche il coordinamento tra di noi, perché l'attacco è generale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, in un punto stampa all'aeroporto di Ciampino prima di partire per la riunione della ministeriale G7 a Parigi.