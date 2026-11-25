Nel mirino degli hacker è finita persino la Cia. Secondo il quotidiano New York Times un gruppo di pirati informatici sarebbe riuscito a violare i sistemi della central intelligence agency, ottenendo accesso a informazioni open-source, non coperte da segreto. Non è chiaro chi sia dietro questa offensiva, anche se alcune fonti citate dalla Cnn paventano l'ipotesi di una regia cinese, forse non riconducibile direttamente al governo di Pecchino. colpito anche l’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale americana. Un'operazione che arriva dopo una serie di attacchi alle istituzioni americane. Di recente è stato violato un database dell'Fbi contentente informazioni classificate su latitanti, precedenti penali e persone scomparse; colpita anche la rete interna dell'agenzia per la sicurezza nazionale dove si sono registrati diversi blackout e l'archivio di dati sensibili del dipartimento dell'agricoltura. Le autorità statunitensi continuano a indagare: al momento non è chiaro se si possa parlare di guerra ibrida.

