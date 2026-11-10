Cyberattacchi ai frigoriferi in Francia, per il ministro degli Esteri Barrot dietro c'è l'Iran

"Abbiamo convocato l'ambasciatore iraniano per protestare contro questo atto estremamente grave: adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili", le parole sono del ministro degli esteri francese Barrot che, a margine del G7, ha attaccato direttamente Teheran. Ci sarebbe infatti l’Iran dietro l'attacco hacker che nella notte tra l'11 e il 12 ottobre ha mandato in tilt i frigoriferi di circa 700 supermercati in tutta la Francia. Intanto, la procura di Parigi ha avviato una indagine sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, cioè l'unità cyber dei pasdaran.