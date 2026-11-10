Cyberattacchi ai frigoriferi in Francia, per il ministro degli Esteri Barrot dietro c'è l'Iran
La procura di Parigi ha avviato un'indagine sul capo di Shahid Kaveh, il gruppo sospettato di aver sabotato i sistemi di regolazione termica dei congelatoridi Leonardo Mochi
"Abbiamo convocato l'ambasciatore iraniano per protestare contro questo atto estremamente grave: adotteremo sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili", le parole sono del ministro degli esteri francese Barrot che, a margine del G7, ha attaccato direttamente Teheran. Ci sarebbe infatti l’Iran dietro l'attacco hacker che nella notte tra l'11 e il 12 ottobre ha mandato in tilt i frigoriferi di circa 700 supermercati in tutta la Francia. Intanto, la procura di Parigi ha avviato una indagine sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, cioè l'unità cyber dei pasdaran.