Cyber crimine e attacchi informatici, l'Italia nel mirino degli hacker

L'Italia è nel mirino degli attacchi informatici. Nel 2024 erano stati registrati 357 colpi mentre nel 2025 ben 507, con un aumento del 42%. Sono i dati del rapporto Clusit 2026. Il 28% degli incidenti ha colpito il settore governativo-militare-forze dell'ordine. In crescita, in valore assoluto, del 290% rispetto al 2024. A registrare l'aumento maggiore tra le cause degli incidenti è l'attivismo che segna un +145% rispetto al 2024. "Oltre alla naturale evoluzione delle minacce, l'Ia ha certamente agito da moltiplicatore di rischio", evidenzia l'analisi.