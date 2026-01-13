Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Nuovo obiettivo per il tycoon

Cuba, ora Trump punta alla più grande isola dei Caraibi

"Fate un accordo prima che sia troppo tardi, d'ora in poi non avrete più soldi e petrolio venezuelani" ha chiosato il tycoon. "Ci difenderemo fino all'ultima goccia di sangue" ha risposto il leader cubano Diaz-Canel.

di Isabella Josca
13 Gen 2026 - 12:52
01:34 

 

cuba
donald trump
video evidenza