Cuba, la rete elettrica crolla di nuovo durante i lavori di ripristino dopo un blackout

La rete elettrica nazionale di Cuba ha subito una nuova disconnessione totale, a meno di 24 ore dal precedente collasso che aveva lasciato senza corrente l'intera isola. Secondo l'Unione elettrica di Cuba, durante le operazioni per ripristinare il Sistema elettrico nazionale le condizioni meteorologiche hanno provocato nuovi problemi alla rete, colpendo direttamente le unità di generazione che erano state riattivate. "Continuiamo a lavorare intensamente per invertire questa situazione e riuscire a ripristinare il sistema il prima possibile", ha comunicato l'ente sui social network.