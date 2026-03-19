Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari del convoglio europeo a L'Avana

È arrivato all'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana un convoglio umanitario proveniente dall'Italia con circa cinque tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, per un valore stimato di 500mila euro. Il carico rientra nell'ambito del progetto Let Cuba Breathe, parte del Convoglio Nuestra América, mobilitazione internazionale che punta a fornire beni essenziali all'isola in una fase di grave crisi economica ed energetica. Secondo fonti ufficiali cubane, gli aiuti saranno distribuiti in coordinamento con le istituzioni sanitarie e comprendono anche pannelli solari e sistemi fotovoltaici destinati agli ospedali. A bordo del volo sono arrivati oltre 100 attivisti, parlamentari europei e rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e politiche di diversi Paesi.