Cuba, ha 16 anni ed è già un prigioniero politico: la storia di Jonathan

L’accusa è quella di aver partecipato a una manifestazione antigovernativa nella sua città, Morón, terminata con il danneggiamento della sede del partito comunista cittadino. Questo è bastato per arrestare e rinchiudere Jonathan Muir, uno dei tanti dissidenti politici di Cuba. Ha solo 16 anni e soffre di disidrosi, una malattia cronica che lo rende particolarmente gracile e da oltre un mese è rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza dove rischia di trascorrere fino a 50 anni di reclusione. Intanto, Donald Trump torna a minacciare: “Prenderò l’isola in poco tempo, finito con l’Iran, toccherà a Cuba”. Parole che si accompagnano a un nuovo pacchetto di sanzioni.